ليبيا – قال المحلل السياسي الإيطالي البارز والمستشار الاستراتيجي، دانييلي روفينيتي، إن مؤتمر برلين المقرر عقدة 23 يونيو حول ليبيا أساسي، لأن المجتمع الدولي يجب أن يدفع بالانتخابات، حيث إنها الطريقة الوحيدة لإخراج حكومة أقوى يريدها الشعب، والتي يمكن أن تكون لديها القوة لإجبار المرتزقة على مغادرة البلاد.

روفينيتي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشروق” المصرية اليوم الأحد أوضح أن مؤتمر برلين سيقدم تحديثًا للوضع في ليبيا، خاصة العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي نصت على تحقيق بعض النقاط، مثل انسحاب المرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية وتنظيم انتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وذكر الخبير بمجلة “فورميكي” الإيطالية، أنه من الواضح أن إيطاليا ستشارك في مؤتمر برلين، وتحاول دفع العملية السياسية التي وافق عليها 75 مندوبًا ليبيًا في جنيف، تحت إشراف الأمم المتحدة، والتي تنص على تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر.

وتابع روفينيتي: “آمل أن تدفع الدول المشاركة الحكومة الليبية للاستمرار في النقاط التي ما زال يتعين تحقيقها، كما هو مكتوب في الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في جنيف وأهمها التنظيم للانتخابات في 24 ديسمبر”.

وشدد روفينيتي على أنه عبر حكومة منتخبة من الشعب الليبي يمكن أن تكون ليبيا قادرة حقًا للسير نحو الاستقرار والسلام.

Share and Enjoy ! 0 Shares