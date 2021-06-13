ليبيا – اعتبر المحلل السياسي والخبير القانوني سليمان الشارف أن هناك عدة نقاط قانونية تقوض حجة وجود تركيا في ليبيا، غير أن هذه النقاط تحتاج لقرار حاسم من البرلمان الذي عجز عن الانعقاد، بسبب الانقسامات التي عصفت به.

الشارف وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” اليوم الأحد قال: تركيا تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية، وأصبحت تتصرف في ليبيا، وكأنها السلطة الفعلية فيها، في ظل صمت السلطة الحالية، وكذلك عدم جدية المجتمع الدولي في إيجاد نهاية لكل التدخلات الخارجية في ليبيا، واكتفاء دول الإقليم بالحصول على بعض المغانم من ثروات ليبيا بطرق عديدة، سواء بإيجاد فرص عمل لشركاتها أو عُمالها، وبالتالي أصبحت دول الإقليم غير معنية بوجود سلطة قوية في ليبيا.

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