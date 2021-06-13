ليبيا – اجتمع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحضور عدد من أعضاء البرلمان.

الشيخ عرض بحسب المكتب الإعلامي للهئية الجهود المبذولة من قبله لضم وتوحيد كافة الفروع والمكاتب والموظفين، وتسوية أوضاعهم، كما تم عرض بعض الإجراءات الخاصة بأعمال الهيئة.

وقدم الشيخ التقرير السنوي وتقرير لجنة الأزمة 2020/2019 لرئيس مجلس النواب الذي استلمه بشكل رسمي.

بدوره، أثنى رئيس مجلس النواب على كافة الإجراءات، وأبرزها اجتماع رئيس الهيئة مع كافة الفروع والمكاتب، بالإضافة إلى محضر الاجتماع بالخصوص، موجهًا بتنفيذ التوصيات المنصوص عليها بالمحضر المذكور.

وثمن صالح جهود الهيئة رئاسة وموظفين، حاثهم على المزيد من العطاء لتنفيذ وممارسة الهيئة لأعمالها.