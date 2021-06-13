مصر – أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إجمالي ما تم استيراده من عربات ركاب القطارات، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة في مصر.

وقالت الهيئة إنه “تم توريد 385 عربة قطارات مجرية – وروسية جديدة حتى الآن، وجاري تصنيع 300 عربة أولى وثانية مكيفة – 500 عربة درجة ثالثة مكيفة – 500 عربة درجة ثالثة بتهوية ديناميكية”.

ويأتي ذلك في إطار صفقة تبلغ 1300 عربة، كانت وقعتها الهيئة مع شركة “ترانسماش” الروسية. وتعد الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديد المصرية من حيث عدد العربات وتنوعها وقيمتها المالية إذ بلغت مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وكانت القيادة السياسية في مصر قد وجهت بعدم تشغيل أي عربة قطارات قديمة بحلول عام 2022، فيما أكدت وزارة النقل على إحلال وتجديد وتحديث الأسطول القديم مع توريد جرارات وعربات قطارات جديدة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة يوميا للركاب.

المصدر: RT

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