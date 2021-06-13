ليبيا- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري استمرار المسار السياسي في ليبيا وأن بلاده على علاقة بكل الأطراف الليبية لاستكمال آليات الاتفاق على الانتخابات.

شكري أوضح خلال استضافته في برنامج على مسؤوليتي الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد المصرية وتابعتها صحيفة المرصد إن على الليبيين وضع الحلول السياسية للسنوات الماضية من الخلاف لنهضة شعبهم، ولينعم بالاستقرار، مبينًا إن المجتمع الدولي داعم لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وأضاف شكري: إن هذا المجتمع يدعم تعزيز المؤسسات الأمنية من جيش وشرطة لتدعيم الاستقرار الليبي.

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