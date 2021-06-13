الدنمارك – حبست وعكة صحية قوية مفاجئة تعرض لها النجم الدنماركي، كريستيان إريكسن، الأنفاس، خلال مباراة بلاده مع فنلندا في اليوم الثاني من كأس أوروبا لكرة القدم، في كوبنهاغن.

وتوقفت المباراة بعد سقوط إريكسن البالغ 29 عاما مغشيا عليه، لكنها استؤنفت بعد ساعة ونصف من توقفها، بعد ورود أنباء عن استقرار الحالة الصحية للاعب إنتر الإيطالي واستعادة وعيه.

وحسب صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، فإن قائد منتخب الدنمارك، سيمون كيير، أنقذ حياة زميله إريكسن بعد الوعكة الصحية الطارئة التي تعرض لها.

وأوضحت أن كيير، هرع إلى إريكسن بمجرد سقوطه، حيث عمل على تعديل وضعيته لمنع ابتلاع لسانه في لحظات إغمائه.

وأشارت إلى أن كيير لم يكتف بذلك، بل قام بعمل إنعاش قلبي ورئوي لإريكسن، قبل وصول الطاقم الطبي.

وذكرت أنه في مشهد آخر ينم عن خلق كيير الرفيع واهتمامه برفاقه في الفريق، أمر كيير لاعبي منتخب الدنمارك بعمل “ساتر بشري” حول إريكسن عندما كان يتلقى الإنعاش القلبي على الأرض، لمنع تصويره أو التقاط أي صور له وهو في ذلك الوضع.

كما أظهرت صور التقطتها وكالات عالمية، كيير وهو يواسي زوجة إريكسن ويحاول منعها من رؤيته في تلك الحالة.

وأثارت مواقف كيير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا به، ووصفوه بـ”البطل” الذي أنقذ إريكسن من الموت.

المصدر: وكالات

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