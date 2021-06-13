ليبيا – إدعى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده ستواصل القيام بالمطلوب من أجل وحدة وأمن ليبيا دون أن يشير إلى أكثر من 10 آلاف مرتزق سوري أرسلتهم بلاده من تركيا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة وهل بهؤلاء سيحافظ على أمن ووحدة ليبيا !.

أكار وفي كلمة له بالقاعدة التركية في معيتيقة، أمس السبت، عقب لقائه مع رئيس أركان الوفاق محمد الحداد وقائد منطقة طرابلس عبد الباسط مروان شدد على علاقات الصداقة المتواصلة منذ أعوام بين تركيا وطرابلس، قائلًا: “تركيا هي وطن من أجل الليبيين، وليبيا وطن من أجل الأتراك”.

وأكد أن تركيا ستواصل القيام بالمطلوب من أجل وحدة وأمن ليبيا، مضيفًا: “لذلك يجب فَهْمُ سبب وجودنا هنا جيدًا”.

وأضاف: “يجب على العالم ألّا ينسى هذه الأفعال، ويجب أن يتذكر الجميع الأذى والمعاناة التي تسبب بها الانقلابي حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير حفتر).

وأشار إلى أن تركيا موجودة في ليبيا بناء على ما وصفها بـ”دعوة من الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وفي إطار الاتفاقات الثنائية بين البلدين” في اشارة منه لإتفاقية السراج – أردوغان غير المعتمدة من البرلمان المنتخب .

وزعم أكار أن الأنشطة التركية المنفذة في ليبيا واضحة للغاية من ناحية القانون الدولي والشفافية والشرعية، مبينًا أن تركيا واصلت وما تزال مستمرة في أنشطتها هناك مع الليبيين في تحدى واضح لمخرجات اتفاق اللجنة العسكرية 5+5 الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ولفت إلى وجود مخاطر وتهديدات حتى الآن على مناخ السلام في ليبيا، مضيفًا: “الجميع شاهد الاستعراض العسكري الأخير الذي أقامته جماعة الانقلابي حفتر” .

وتابع: “علاوة على ذلك، يجب رؤية مدى خبث العملية الأوروبية التي تنفذ تحت مسمى إيريني، فنشاطها ضد الحكومة الشرعية فقط، وليس ضد جماعة حفتر، حيث لا يزال تسليحهم متواصل برًا وجوًا”.

وزعم أن عددًا كبيرًا من المدنيين قتلوا بينهم أطفال جراء المتفجرات التي يزرعها عناصر حفتر حتى ضمن ألعاب الأطفال، مستدركًا: “العديد من الأشقاء الليبيين فقدوا حياتهم أو أطرافهم جراء تلك المتفجرات والألغام، قسم منهم يتعالج في ليبيا والآخر في تركيا”.

أكار توجه بخطابه للجنود الأتراك في ليبيا، قائلًا: “تؤدون مهامًا مهمة هنا، فأنتم إلى جانب أشقائنا الليبيين، وموجودون هنا من أجل تخفيف مشاكلهم ومساعدتهم ودعمهم في قضيتهم العادلة”.

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