مراسلنا : انتشار كثيف حول مرقد أبي حنيفة النعمان في بغداد بعد دعوات للتظاهر ضده

مراسلنا : انتشار كثيف حول مرقد أبي حنيفة النعمان في بغداد بعد دعوات للتظاهر ضده

العراق – أفاد مراسل RT في العراق، امس بأن القوات الأمنية العراقية انتشرت بكثافة حول مرقد أبي حنيفة النعمان في منطقة الأعظمية ببغداد، بعد دعوات للتظاهر “ضده”.

وقال مراسل RT، إن “انتشارا كثيفا للجيش العراقي وقوات أخرى، بدأ قبل نحو ساعة حول مرقد النعمان، بعد دعوات للخروج بتظاهرة ضده”.

وأضاف: “انتشرت في الأيام الأخيرة دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج بتظاهرة تندد بما أسموه قتل أبي حنيفة النعمان للإمام الصادق، أحد أئمة الشيعة من سلالة فاطمة الزهراء، بنت النبي محمد”.

ولم تعلن أية جهة حتى الآن تبنيها لهذه الدعوات التي أثارت جدلا في الشارع العراقي.

وقبل أيام ظهرت دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، لإزالة تمثال الخليفة العباسي الثاني، أبو جعفر المنصور، من وسط العاصمة بغداد.

وبرزت الدعوات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، باسم جماعات تزعم أنها شيعية وتريد إزالة التمثال لأسباب تاريخية تتعلق بروايات موروثة.

المصدر: RT

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