ليبيا – عقد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة لشؤون الطيران والنقل الجوي خالد السويسي اجتماعًا مع لجنة برنامج “الإيكاو” العالمي.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب الإعلام بوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية اطلعت عليه صحيفة المرصد، فإن الاجتماع تناول رفع الحظر على شركات النقل الجوي الليبية ونتائج التواصل مع لجنة السلامة بالاتحاد الأوروبي.

وأكد المجتمعون خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مصلحة الطيران المدني على ضرورة إعداد كوادر فنية في مجال التفتيش، لوضع برنامج تدريبي للتأهيل ورفع الكفاءات والتنسيق مع وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، لحث الدول الأوروبية على رفع الحظر.

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