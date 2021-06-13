مصر – أكد مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمشروعات محور قناة السويس، أنه “لا يوجد تهديد لقناة السويس”، لافتا إلى أنها “القناة الأولى في العالم برئيسها ورجالها”.

وفي حوار مع برنامج “الحكاية”، أوضح الفريق مهاب مميش التفاصيل قائلا: “إسرائيل فكرت مرة أن تلغي قناة السويس، وتدخل السفن القادمة من الجنوب ومن الشمال عن طريق خليج العقبة، ثم تقوم بحفر قناة “أشدود” الإسرائيلية بطول 522 مترا”.

وأشار في هذا السياق، إلى أن “وزارة المالية الإسرائيلية رفضت هذا المشروع لما يتكفله من مليارات، ثم فكرت في شيء آخر وهو محطة حاويات، وتنزل البضاعة في إيلات، ثم يتم نقل البضاعة من إيلات إلى حيفا وأشدود عن طريق السكة الحديد، واكتشفوا أن العملية مكلفة جدا”.

هذا وكشف الفريق المصري أن السيسي وجه بتشكيل أسطول يضم 100 سفينة صيد، وأنه تم بالفعل تحريك 12 سفينة صيد في حفل افتتاح قناة السويس في وقت قياسي، مؤكدا أنه يجب التعامل مع البحر على أنه ثروة عظيمة، والاستفادة منها لزيادة الدخل القومي.

ونبه إلى وجود مشكلة لعدم اكتمال الأسطول البحري في مصر، وإهماله لفترة طويلة، مشيرا إلى عدم وجود اتصال بحري بين مصر ودول القارة الإفريقية، سوى خط ملاحي واحد، رغم أن مصر دولة إفريقية، وأن أحد القادة الأفارقة تحدث معه حول غياب المنتجات المصرية عن السوق الإفريقية.

هذا وأكد مستشار السيسي وجود تنمية صناعية في مصر حاليا، مشددا على أنه يجب الاستفادة من النقل البحري لنقل هذه المنتجات إلى المناطق الجغرافية المختلفة ونقلها إلى إفريقيا.

المصدر: “أخبار اليوم”

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