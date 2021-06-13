ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي إن زيارة الوفد التركي إلى طرابلس كانت مفاجئة في توقيتها لكنها متوقعة، مشيرًا إلى أن تركيا لا تريد الخروج من ليبيا ولم تتخذ خطوة واحدة في اتجاه تنفيذ مخرجات جنيف.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت، أوضح أن هدف الزيارة تقييم الأوضاع الحالية، ولربما الحصول على بعض الميزات، وكسب تأييد بعض الأطراف، لا سيما مع اقتراب موعد جلسة النواب لاعتماد الميزانية، وتسمية شاغلي المناصب السيادية.

وأشار إلى أن تركيا تسعى لإثبات وجودها على الأرض، مؤكدًا أن الزيارات المتوالية تصب كلها في هذا الاتجاه، وترسيخ المفهوم الذي تدعو له أنقرة ومناصروها من قادة المليشيات وتنظيم الإخوان، وهو شرعنة وجود قواتها في ليبيا، رغم عدم شرعية الاتفاق الذي جاء بهم.

وأكد أن تركيا تريد إرسال رسالة للعالم بأنها توجد في ليبيا باتفاقية شرعية، وأن اتفاق جنيف الذي نص على خروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا لا يشمل القوات التركية.

الأوجلي اختتم تصريحه بالقول: إن هذه الزيارة ترسل رسائل سلبية للشعب الليبي بتواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية، وبالأخص مشهد استقبال الجنود الأتراك لوزير الدفاع على أرض مطار ليبي.

Share and Enjoy ! 0 Shares