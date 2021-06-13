ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق إنه في الوقت الذي يشهد مسار الإعداد للانتخابات في ليبيا تعثرًا كبيرًا، تنظم ألمانيا بمشاركة الأمم المتحدة في الـ23 من الشهر الحالي مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا.

معيتيق وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس السبت، بيّن أن الليبيين ينتظرون من المشاركين في هذا المؤتمر أن يتوافقوا على وضع حد للتدخل الخارجي عسكريًا وسياسيًا في الشأن الليبي، وأن يتبنوا دبلوماسية متعددة الأطراف مسؤولة وتعاونية تقوم على مبدأ احترام السيادة الليبية، والتزام الحياد أمام الفرقاء الليبيين والمساهمة في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي.

وأشار إلى أنه عقد عدة لقاءات في إيطاليا إحدى البلدان المشاركة في مؤتمر برلين، حيث التقى بممثلي جماعات ضغط ورؤساء أحزاب وأعضاء من الحكومة للتأكيد على رفض الليبيين مصادرة حقهم في الأمن والسلم والاستقرار، وحرصهم على أن تكون أهم مخرجات مؤتمر برلين الثاني إعادة القرار للشعب الليبي، عبر إجراء الاستحقاق الانتخابي في وقته. مؤكدًا أن ليبيا لا بد أن تعود إلى الليبيين.

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