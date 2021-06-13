 مقتل 12 وإصابة 138 شخصا على الأقل جراء انفجار انبوب غاز طبيعي في الصين (صور) – صحيفة المرصد الليبية
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الصين – أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، بمقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 138 آخرين، جراء انفجار انبوب كبير للغاز الطبيعي، وقع صباح اليوم وسط الصين.

وذكرت قناة “CCTV” التلفزيونية الصينية أن حادث انفجار الغاز الطبيعي وقع بمدينة شيان في مقاطعة هوبي الصينية، مضيفة أنه تم نقل 138 شخصا، بمن فيهم 37 شخصا في حالة حرجة، إلى المستشفيات.

مقتل 12 وإصابة 138 شخصا على الأقل جراء انفجار انبوب غاز طبيعي في الصين
مقتل 12 وإصابة 138 شخصا على الأقل جراء انفجار انبوب غاز طبيعي في الصين
مقتل 12 وإصابة 138 شخصا على الأقل جراء انفجار انبوب غاز طبيعي في الصين

وأضاف أن الانفجار وقع الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي تقريبا، في أراضي مجمع سكني بمنطقة تشانغوان بالمدينة، حيث كانت هناك سوق كبيرة للمواد الغذائية دمرت موجة الانفجار نحو 40 كشكا فيها.

المصدر: رويترز

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