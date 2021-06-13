الصين – أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، بمقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 138 آخرين، جراء انفجار انبوب كبير للغاز الطبيعي، وقع صباح اليوم وسط الصين.

وذكرت قناة “CCTV” التلفزيونية الصينية أن حادث انفجار الغاز الطبيعي وقع بمدينة شيان في مقاطعة هوبي الصينية، مضيفة أنه تم نقل 138 شخصا، بمن فيهم 37 شخصا في حالة حرجة، إلى المستشفيات.

وأضاف أن الانفجار وقع الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي تقريبا، في أراضي مجمع سكني بمنطقة تشانغوان بالمدينة، حيث كانت هناك سوق كبيرة للمواد الغذائية دمرت موجة الانفجار نحو 40 كشكا فيها.

المصدر: رويترز

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