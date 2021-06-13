جنيف – دعت منظمة التجارة العالمية إلى الإسراع بتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول الفقيرة، آملة بحدوث تقدم في هذا الشأن بحلول شهر يوليو.

وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو إيويلا في تصريح قبل انضمامها إلى مناقشات قادة “مجموعة السبع”، إن “هناك سبيلا لاتفاق عالمي لتوفير المزيد من لقاحات كورونا للدول النامية، على الرغم من الانقسام حول إمكانية تجريد شركات الأدوية من حقوق الملكية الفكرية للقاحات”.

وأعربت عن أملها في اتضاح الأمر بصورة أكبر بحلول يوليو بالنسبة لقضية التنازل عن حقوق الملكية الفكرية.

وأضافت: “قد يكون ذلك صعبا في ظل تباعد بعض المواقف، لكن يوجد سبيل للمضي قدما”.

وتابعت: “أود كثيرا جدا أن أرى تقدما بشكل ما بحلول يوليو”.

المصدر: “رويترز”

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