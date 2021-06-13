ليبيا – قال نقيب الأطباء في ليبيا محمد الغوج إنه تم تمديد الاعتصام الجزئي أسبوعًا وتصعيده، لتجاهل الحكومة مطالبهم، بالرغم من محاولتهم العديدة للتواصل معها.

الغوج أضاف في تصريح لمنصة “فواصل”: “سمعنا وعودًا وتطمينات غير رسمية، لكن لم يصلنا أي رد رسمي من الحكومة على مطالبنا، بالتالي رفعنا ساعات إيقاف العمل هذا الأسبوع بالمستشفيات العامة من 9 صباحا إلى 3 ظهرًا، بدلًا من 9 إلى 12 الأسبوع الماضي، واستثنينا من الإضراب القطاعات، منها الإسعاف والكلى والعناية والأورام والعمليات الطارئة والولادة”.

ورأى أن الحكومة لم تظهر أي بادرة حسن نية نحوهم، بل أرسلت إشارات بعكس ذلك، مطالبًا الحكومة باعتذار رسمي لوسمها الأطباء بالكسالى ووصف مدير إدارة دعم القرار لهم بالمليشيات الطبية.

وتابع: “سمعنا باجتماع رئيس الحكومة ووزير الصحة، ولم نُدعَ إليه، ولا صدرت عنه حتى الآن نتائج رسمية، وإذا استمر تجاهل الحكومة فقد نضطر إلى التصعيد إلى مرحلة الإضراب الشامل، وهو ما لا نتمنى حدوثه”.

وأكد على أنه كل نهاية أسبوع يعقد اجتماع مع النقابات الطبية لتقرير الخطوة المقبلة في هذا الحراك، وتم التواصل مع المنظمات الدولية كالصحة العالمية واليونسيف؛ لأن هناك تفكيرًا في إيقاف مسحات كورونا لغرض السفر لغير حالات الاشتباه وتطعيمات كورونا أيضًا خلال الأسبوع المقبل.

وأردف: “وضع العاملين بالقطاع العام بلغ مرحلة سيئة أدت إلى هجرتهم إلى القطاع الخاص، وهجرة الخبرات إلى بلدان العالم كلها، وهو ما يهدّد بانهيار النظام الصحي برمّته. مستشفيات الجنوب تشكو نقص الأطقم الطبية والإمكانيات في أبسط المجالات الطبية كالولادة وغيرها، وكل هذا التدهور في القطاع الصحي يلوم المواطن عليه الطبيب بدل الحكومة”.

وشدد على ضرورة تفعيل التأمين الصحي للأطقم الطبية لمواجهتهم الأمراض المعدية والخطرة عن قرب.

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