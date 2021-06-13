العراق – توقع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، ألا تتجاوز أسعار النفط خمسة وسبعين دولارا للبرميل ولا تقل عن ثمان وستين دولارا خلال النصف الثاني من العام مع التزام أوبك وحلفائها بسقف الإنتاج.

وقال في تصريح صحفي: نتوقع أن إكسون موبيل ستبقى بجزء معين بالعراق في بعض الاستثمارات، وهي خرجت فقط من غرب القرنة 1 وهي فعليا لم تخرج وفي ضوء دراسة البديل.

يشار إلى أن بنك الاستثمار الأميركي يتوقع أن تصل أسعار خام برنت إلى ثمانين دولارا للبرميل هذا الصيف، ويراهن على أن الارتفاع الأخير في سوق النفط سيستمر حيث تعزز عمليات التطعيم النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على السلعة.

المصدر : التغيير

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