فيينا – فتحت أسعار النفط في بداية التعاملات الأسبوعية، امس على صعود عند ذروة 25 شهرا، بدعم آمال تعافي الطلب على الخام، وتخفيف قيود جائحة كورونا.

وجاء الارتفاع، مخالفا لإعلان مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى “G7″، امس دعمها استئناف الاتفاق النووي، داعية إيران لوقف “أنشطتها الصاروخية”.

ويعني ذلك، أن التفاؤل بشأن مباحثات الاتفاق النووي الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، قد ينهي عقوبات أمريكية نفطية على طهران، بدأت منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2018.

وعند الساعة (06:10 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.56 بالمئة أو 41 سنتا إلى 73.11 دولارا للبرميل، أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2019.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.55 بالمئة أو 39 سنتا إلى 71.29 دولارا للبرميل.

وإيران تنتج حاليا 2.45 مليون برميل يوميا من النفط، مقارنة مع متوسط 3.86 ملايين برميل يوميا قبل العقوبات الأمريكية، وتطمح لزيادة الإنتاج فوق 6 ملايين برميل يوميا بعد رفع العقوبات.

وتلقت أسعار النفط دفعة إضافية هذا الشهر، بدعم إعلان من دول حول العالم بتخفيف قيود جائحة كورونا، واستئناف حركة السفر بشكل تدريجي، وإعادة فتح المرافق السياحية.

الأناضول

Share and Enjoy ! 0 Shares