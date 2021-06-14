أبوظبي – أغلقت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، الإثنين، بدعم ارتفاع أسعار النفط الخام متجاوزة 73 دولارا للبرميل لأول مرة في 26 شهرا، وكان مؤشر بورصة مسقط الخاسر الوحيد.

وبحلول الساعة (12:30 ت.غ)، كانت عقود خام برنت القياسي تسليم أغسطس/آب، تتداول عند 73.36 دولارا للبرميل، مرتفعة 67 سنتا أو بنسبة 0.92 بالمئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الأمريكي تسليم يوليو/تموز، بمقدار 67 سنتا أو بنسبة 0.94 بالمئة إلى 71.57 دولارا للبرميل.

وارتفع مؤشر السوق السعودية “تداول” بنسبة 0.15 بالمئة إلى 10913.56 نقطة، بدعم مكاسب قوية لأسهم البنوك، لكن خسائر شبه جماعية للأسهم النفطية حدت من المكاسب.

وقاد مكاسب البنوك سهم مصرفي “الراجحي” و”السعودي البريطاني” مرتفعين بنسبة 3.1 بالمئة و1.94 بالمئة على الترتيب، فيما هبط سهم عملاق النفط “أرامكو” بنسبة 0.28 بالمئة.

وفي الإمارات، صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.9 بالمئة إلى 2868.02 نقطة، بعدما زاد سهم بنك “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 1.85 بالمئة، و”شعاع كابيتال” بنسبة 1.31 بالمئة.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.51 بالمئة إلى 6736.11 نقطة، مدعوما خصوصا بمكاسب قطاع التأمين بقيادة سهمي “أبوظبي الوطنية للتأمين” و”ميثاق”، مرتفعين بنسبة 14.45 بالمئة و9.26 بالمئة على الترتيب.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.67 بالمئة إلى 10811.23 نقطة، مدعوما خصوصا بمكاسب أسهم البنوك، بقيادة “قطر الدول” و”قطر التجاري” و”قطر الوطني” مرتفعة بنسبة 1.32 بالمئة و1.15 بالمئة و1 بالمئة على الترتيب.

وارتفع المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.57 بالمئة إلى 6905.23 نقطة، وقاد المكاسب سهم “التقدم التكنولوجي” مرتفعا بنسبة 14.94 بالمئة، وزاد سهم بنك “الكويت الوطني” بنسبة 0.36 بالمئة.

وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.53 بالمئة إلى 1560.87 نقطة، مدعوما خصوصا بمكاسب أسهم البنوك، بقيادة بنكي “الخليجي التجاري” والأهلي المتحد، مرتفعين بنسبة 1.52 بالمئة و1.45 بالمئة على الترتيب.

كان مؤشر بورصة مسقط الخاسر الوحيد، منخفضا بنسبة 0.17 بالمئة إلى 4033.77 نقطة، بعدما نزل سهما بنكي “الأهلي” و”صحار” بنسبة 4.35 بالمئة و2.04 بالمئة على الترتيب.

الأناضول

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