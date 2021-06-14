ليبيا – تمكنت القوات البحرية التونسية من إنقاذ 101 مهاجرًا غير شرعي أبحروا من ليبيا باتجاه أوروبا، بعد تحول مسار قاربهم قرب منصة “ميسكار” لاستخراج الغاز.

بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع الوطني التونسية اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد رصد قارب هؤلاء على بعد 67 كيلومترًا من السواحل التونسية، مشيرًا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، وتتراوح أعمارهم بين السنة والـ50 سنة ومن بينهم 6 نساء و4 أطفال.

ووفقًا للبيان أفاد المهاجرون غير الشرعيون أنهم أبحروا مساء يوم الجمعة الماضي من ميناء مدينة زوارة، وتم تسليمهم إلى السلطات في ميناء صفاقس.

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