ليبيا – أجرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش محادثات هاتفية مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

وأشار بيان صحفي صادر عن الخارجية التونسية تابعته صحيفة المرصد إلى أن الجرندي جدد خلال المحادثات دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، معربًا عن الارتياح للحركة الديناميكية التي تشهدها العلاقات التونسية الليبية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف البيان: إن هذا من خلال تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين وعودة الحركة التجارية واستئناف الرحلات الجوية، فيما شدد الجانبان على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وفي مقدمتها اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة التونسية الليبية على مستوى خارجية البلدين.

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