ليبيا – اعتبرت الحقوقية الليبية فريحة الجيلاني أن الجماعة الإرهابية مستعدة لسلخ جلدها عشرات المرات، حتى تتمكن من خداع أطياف الشعب الليبي.

الجيلاني قالت في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: إن “الإخوان يعلمون حقيقة أنهم جماعة منبوذة في ليبيا، وعلى هذا الأساس سيتحالفون حتى مع الشيطان لنجاح مسعاهم بالوصول للسطلة وتسليم البلاد على طبق من ذهب إلى تركيا”.

وأكدت أن خطرهم لن يكون على ليبيا فقط، بل سوف ينتشر حتى يصل لشواطئ أوروبا، خصوصًا اليونان المتنازعة مع تركيا في حوض البحر المتوسط.

وطالبت الجيلاني بضرورة إنفاذ القرار الرامي لحل الجماعة في ليبيا وحظر أفرادها من ممارسة أي نشاط سياسي، بعد أن تضررت الساحة الليبية من ممارساتهم طوال العقد الماضي.

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