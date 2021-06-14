ليبيا- عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعًا مع رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله لتدارس سبل التعاون الثنائي.

بيان صحفي صدر عن المؤسسة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع الذي حضره مسؤولون بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ومؤسسة النفط بطرابلس، شهد تأكيد صنع الله على ضرورة تعديل قوانين الشراكة لتشجيع الشركات العالمية الكبرى على دخول سوق النفط الليبي الواعد.

وشدد صنع الله على ضرورة بذل المزيد من الجهد وتشجيع الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية في مجال الإنتاج والاستكشاف، فيما أوضح البيان أن الجانبين ناقشا سبل دعم المؤسسة على جميع الأصعدة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف البيان: إن هذه المجالات تضم تطوير مجال التصنيع لزيادة الانتاج وإنشاء المصافي لتكرير النفط ومشتقاته، ودخول شركات القطاع الخاص للاستثمار بقطاع النفط والغاز والشراكة في مشاريع المسؤولية الاجتماعية، عبر إدارة التمنية المستدامة وهيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة بالوزارة.

وأوضح البيان أن هذا يتم بمختلف المناطق بالتنسيق مع الوزارات مثل وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية وغيرها، فيما تم التطرق خلال الاجتماع لتطوير الكوادر الوطنية الشابة ببرامج رعاية الرواد والمبدعين، والمساهمة بدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة في تمنهنت والجنوب والواحات ومناطق أخرى.

ووفقًا للبيان شهد الاجتماع مناقشة دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة باستثمار القطاع المحلي والأجنبي، وإدخال التعديلات المفيدة والمشجعة للاقتصاد الوطني، فيما بين صنع الله بالخصوص إن مؤسسة النفط بطرابلس لديها خطط طموحة للتوسع في تطوير القطاع.

وأضاف صنع الله: إن هذا التوسع يتم عبر إنشاء مصفاة في طبرق والمنطقة الجنوبية وتطوير مصفاة الزاوية ومصانع الأسمدة والميثانول في مرسى البريقة، فيما أشاد الحويج بدور المؤسسة وريادتها في الحفاظ على تماسك ووحدة القطاع وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد ومساندتها لقطاعات الدولة.

وأكد الحويج أن كل هذا يتم رغم الظروف والتحديات الصعبة خلال السنوات الماضية، مع أهمية الإشادة بجهود العاملين بالقطاع الاستثنائية في الحفاظ على استدامة الإنتاج وإيصاله إلى المعدلات الحالية لدعم الاقتصاد الوطني، فيما تم طرح التحديات المتمثلة في شح الميزانيات اللازمة لتسيير أعمال القطاع النفطي.

وأضاف الحويج: إن هذا القطاع يمثل عصب الحياة والعمود الفقري للاقتصاد الليبي. مؤكدًا على ضرورة دعم المؤسسة على جميع الأصعدة وتزويدها بالميزانيات اللازمة لتتمكن من القيام بدورها بالشكل المطلوب كونها المصدر الوحيد للدخل بالبلاد.

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