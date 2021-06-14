ليبيا – بحث وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أمس الأحد مع وزير التجارة التونسي محمد بوسعيد، خلال زيارته الى الجمهورية التونسية يوم السبت الماضي أعمال اللجان الفنية، لتسهيل حركة المواطنين والسلع والخدمات عبر كافة المنافذ.

الجانبان استعرضا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد التحضيرات لاجتماع اللجنة الليبية التونسية المشتركة خلال الفترة المقبلة، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية بالعاصمة طرابلس، خلال شهر مايو الماضي.

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