ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا مع أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة النيابية لبحث مشروع قانون الميزانية وتعديلاته.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى حضور فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ووزراء المالية والمواصلات والحكم المحلي والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة والدولة للشؤون السياسية والاتصال بحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب البيان، تم خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس الإجابة على جميع الاستفسارات والملاحظات المحالة من أعضاء المجلس، قبل عقد جلسة الإثنين في مدينة طبرق، فيما أشار الدبيبة إلى أن هذه الميزانية أتت بعد سنوات من الانقسام المؤسساتي.

وأضاف الدبيبة: إن الميزانية أخذت بعين الاعتبار المؤسسات المستحدثة والوظائف المترتبة عليها، وخطة التنمية الشاملة لكل المناطق لاستكمال مشاريع متوقفة بلغت نسب إنجازها مستويات عالية، وليس لتغطية مشاريع وتعاقدات مستقبلية. مبينًا إعدادها وفق قانون ميزانية الدولة وبعد معاينة سعر صرف.

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