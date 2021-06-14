مصر – عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي بداية الاجتماع الذي حضره كل من رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يحيى زكي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء إيهاب الفار، ومسؤولو الجهات المعنية، أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها، وذلك في إطار تكليفات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بأن تكون المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس على أجندة أولويات الحكومة.

وقام اللواء إيهاب الفار خلال الاجتماع باستعراض المشروعات الجاري تنفيذها لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضمنت أعمال رفع كفاءة وتطوير المباني الإدارية والخدمية، ورفع كفاءة أعمال الشبكات (صرف – تغذية) بميناء الطور، وأعمال إنشاء الخط الناقل للمياه المحلاة من محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وإنشاء خزانات التكديس.

كما تطرق إيهاب الفار إلى الموقف التنفيذي لمشروع أعمال الشبكات (صرف – مياه – ري ) بإجمالي أطوال 150 كيلومترا، المرحلة الأولى منه تتكون من 100 كيلومتر، ويشمل المشروع شبكات الصرف الصحي الرئيسية بإجمالي أطوال 36 كيلومترا، المرحلة الأولى منه 22 كيلومترا، والمرحلة الثانية 14 كيلومترا، وإنشاء 7 محطات رفع مياه الصرف الصحي، المرحلة الأولى تضم إنشاء 4 محطات رفع، والمرحلة الثانية تشمل 3 محطات رفع، ويشمل المشروع أيضا إنشاء خطوط طرد مياه الصرف الصحي بطول 28 كيلومترا، المرحلة الأولى منه تشمل 23 كيلومترا، والمرحلة الثانية 5 كيلومترات، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة 200 الف م3/يوم، المرحلة الأولى منه 25 الف م3/ يوم، ومشروع شبكات مياه الشرب الرئيسية بإجمالي 36 كيلومترا، المرحلة الأولى منه 25 كيلومترا والمرحلة الثانية 11 كيلومترا، ومشروع شبكة مياه الري الرئيسية التي يتم تغذيتها من مياه الصرف الصحي المعالجة بإجمالي أطوال 50 كم.

من جهة أخرى، قام رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعرض الأعمال المطلوبة لتوسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف جديد بميناء العين السخنة، وتطوير المأخذ البحري لمحطة تحلية العين السخنة بطاقة 36 ألف م3/يوم، ليصل إلى طاقة 618 ألف م3/يوم، بما يكفى لإنتاج 206 آلاف م3/يوم مياه محلاه، ومشروع إنشاء خط مياه مؤقت داخل ميناء شرق بور سعيد، وإنشاء شبكتي (الصرف الصحي – صرف المطر) لميناء غرب بور سعيد، لافتا إلى مشروعات أعمال الكهرباء الجاري تنفيذها لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشمل موزع كهرباء البنية التحتية، وموزع منطقة الصناعات الخفيفة، ومحطة محولات المنطقة الصناعية، وشبكة كابلات الجهد المنخفض والمتوسط، بإجمالي 400 كيلومتر.

وأضاف أنَّه تمّ الانتهاء من تطوير ميناء بورسعيد بواقع 9 أرصفة بحرية، كما تم إنشاء 8 ساحات تداول بميناء شرق بورسعيد بإجمالي مسطح 2654765 م2، وجار إنشاء ساحتي تداول رقم (6 – 7) بإجمالي مسطح 348281 م2، فيما يجري العمل بالمنطقة الصناعية شرق بور سعيد، كما تم استعراض أعمال الطرق، حيث بلغ تنفيذ المرحلة الأولى التي تتضمن 9 طرق نسبة إنجاز متقدمة، بأطوال تزيد على 98 كيلومترا، وتشمل المرحلة الثانية إقامة 3 طرق بأطوال تزيد على 34 كيلومترا، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال تحسين التربة لمساحة 64 مليون م2، المرحلة الأولى بمساحة 20 مليون م2، على أسبقيتين، الأسبقية الأولى 5 ملايين م2 والثانية 15 مليون م2، وبلغت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى معدلات متقدمة.

المصدر: “الوطن”

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