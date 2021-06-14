ليبيا – تدارس النائب العام الصديق الصور خلال اجتماع عقده مع مسؤولين في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الأوضاع الأمنية في مدينة العجيلات.

وأكد بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع حضره وكيل الوزارة لشؤون المديريات العميد بشير الأمين، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف لطفي الحراري.

ووفقًا للبيان تم تدارس وضع المدينة بعد التوتر الأمني الذي شهدته، فيما شارك فيه مدير أمن العجيلات وعميد بلديتها وآمر قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية ومحامي العام الزاوية ورئيس نيابة العجيلات إلى جانب عدد من قيادات وزارة الداخلية.

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