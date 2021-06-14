الصين – استقرت احتياطيات الذهب لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عند 62.64 مليون أوقية، خلال مايو/أيار الماضي، دون تغيير عن الشهر السابق له.

وقال البنك في بيانات صادرة عنه، الإثنين، أن احتياطيات الذهب في البلاد بلغت 62.64 مليون أوقية في نهاية مايو الماضي، لتبقى مستقرة عند نفس المستوى منذ 20 شهرا.

لكن ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب للبلاد، إلى 119.02 مليار دولار في نهاية مايو، من 110.73 مليارات دولار في نهاية أبريل، مدفوعة بتحسن الأسعار عالميا.

وإلى جانب احتياطات النقد الأجنبي، تمتلك الصين احتياطات من الذهب احتلت بها المرتبة السابعة عالميا كأكبر حائز على المعدن الأصفر بعد الولايات المتحدة، وألمانيا، وصندوق النقد الدولي، وإيطاليا، وفرنسا، وروسيا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال بنك الشعب إن احتياطات النقد الأجنبي لديه زادت بمقدار 28.1 مليار دولار في مايو، إلى 3.22 تريليونات دولار.

وتملك الصين أكبر احتياطي للنقد الأجنبي في العالم، كما تأتي ثانيا كأكبر مستثمر في أدوات الدين الأمريكية بنحو 1.2 تريليون دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

الأناضول

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