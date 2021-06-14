ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إذا أردنا أن نصل بالبلاد إلى بر الأمان، فعلى مجلس الدولة أن يطبق ما تم الاتفاق عليه في محادثات بوزنيقة بشأن توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة.

العرفي وفي مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا الحدث” اليوم الإثنين، أشار إلى أن أعضاء مجلس الدولة وحتى هذه اللحظة ما زالوا صامتين، مضيفًا أن ما يسمى برئيس مجلس الدولة خالد المشري هو من يقرر بالنيابة عنهم، وهو ما يؤكد على وجود اتفاق وانسجام بينه وبين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بحسب قوله.

وحول الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع التركي إلى قاعدة معيتيقة قال العرفي: إن هناك عملية تدبر للهجوم على الجفرة، مشيرًا إلى أن من أتى إلى طرابلس هي غرفة عمليات تركية تنتظر ساعة الصفر للهجوم.

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