ليبيا – رأى عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اهتم بمدن الغرب خصوصًا مصراتة التي ينتمي إليها، وتجاهل بشكل تام شرق البلاد، حيث لم يزر كبرى مدنه وهي بنغازي، إلى جانب عدم تخصيص الحكومة أي بنود مالية للجيش الوطني في الميزانية التي قدمها للبرلمان في العشرين من أبريل الماضي.

الغزالي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، أضاف أن الدبيبة حرص على المشاركة في حفل تخريج الكلية العسكرية بمدينته بحضور قيادات التشكيلات العسكرية بالغرب، وذلك بعد أيام قليلة من تغيبه عن المشاركة باستعراض عسكري كان الجيش الوطني دعاه لحضوره، مبرزًا عدم تمكن الدبيبة رغم كل المحاباة التي يقدمها للتشكيلات العسكرية من فرض إرادته عليهم لفتح الطريق الساحلية.

ورأى الغزالي أنه إلى جانب المشكلات الرئيسية كقضية المرتزقة التي تتطلب ضغطًا ومساعدة دولية، فإن الدبيبة وأغلب وزرائه لم يستطيعوا المساهمة حتى في التخفيف من حدة الأزمات والاختناقات اليومية التي يئن تحت ضغطها المواطن، فضلًا عن ارتفاع معدل الجرائم.

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