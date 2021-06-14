بروكسل – نما الناتج الصناعي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8 بالمئة خلال أبريل/نيسان الماضي على أساس شهري، مع استمرار تعافيها من تبعات جائحة كورونا.

وأوردت بيانات مكتب الإحصاءات العامة الأوروبي (يوروستات) الصادرة، الإثنين، ارتفاع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي لمنطقة اليورو (19 بلدا) خلال أبريل بنسبة 39.3 بالمئة.

وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 3.4 بالمئة على أساس شهري في أبريل، وصناعة الطاقة بنسبة 3.2 بالمئة، والسلع الرأسمالية 1.4 بالمئة، والسلع الوسيطة 0.8 بالمئة، بينما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة 0.3 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 117.3 بالمئة، والسلع الرأسمالية 65.4 بالمئة، والسلع الوسيطة 38.7 بالمئة، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 15.4 بالمئة، والطاقة بنسبة 14.4 بالمئة.

وذكر البيان أن نمو الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي (27 بلدا)، صعد بنسبة 0.5 بالمئة على أساس شهري، و38.7 بالمئة على أساس سنوي.

وحققت إيطاليا أعلى معدل نمو في الاتحاد الأوروبي في أبريل بنسبة 79.5 بالمئة على أساس سنوي، بينما ارتفع الناتج الصناعي لإسبانيا 50.5 بالمئة، وفرنسا 45 بالمئة، وألمانيا بنسبة 33 بالمئة.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وإيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

فيما يضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد.

الأناضول

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