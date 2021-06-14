الناتو: علاقتنا مع روسيا عند أدنى مستوياتها.. والصين ليست عدوا لكنها تحديا

الناتو: علاقتنا مع روسيا عند أدنى مستوياتها.. والصين ليست عدوا لكنها تحديا

بروكسل – أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن العلاقة بين روسيا والحلف عند أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.

وقال ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، خلال قمة حلف شمال الأطلسي، المنعقدة في بروكسل، إن الحلف سيواصل الحوار مع روسيا.

وفي نفس السياق أعلن الأمين العام لحلف الناتو، أن الصين باتت تمثل تحديا أمنيا واقتصاديا وسياسيا، مضيفا أن البيان الختامي لقمة الحلف سيعزز استراتيجية جديدة تجاه بكين.

وأوضح أن “الصين ليست عدونا، ولكنها تمثل لنا تحديا”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن لأي دولة في الحلف بمفردها أن تتصدى للصين، لذلك سيتم الإعلان عن موقف موحد بشأنها”.

وأضاف: “الصين تقترب منا. نراهم في الفضاء السيبراني، ونرى الصين في إفريقيا، لكننا نرى أيضا الصين تستثمر بكثافة في بنيتنا التحتية الحيوية”.

وقال: “نعلم أن الصين لا تشاركنا قيمنا .. نحتاج للرد معا كتحالف”، مضيفا أن الصين ليست عدوا أو خصما للحلف.

المصدر: رويترز + تاس

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