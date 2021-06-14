ليبيا – عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بحضور رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة ، وعدد من أعضاء المجلس اجتماعًا تشاوريًا مع رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، رفقة وزراء المالية والمواصلات والحكم المحلي.

النويري افتتح الاجتماع وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس بالترحيب بالوفد الحكومي الذي يتراسه رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا على أن الاجتماع يأتي في إطار المشاورات المستمرة بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، من أجل الوصول إلى قانون ميزانية متزن، يتم إقراره من قبل المجلس.

وأشار إلى ضرورة أخذ الحكومة بجميع ملاحظات لجنة المالية وملاحظات الأعضاء، وأنه من واجب الحكومة تقديم مشروع قانون مرتبات موحد ليتم اعتماده من مجلس النواب، من أجل تحقيق العدالة المجتمعية بين الليبيين.

كما ناقش الاجتماع ملاحظات أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون الميزانية مع الوفد الحكومي؛ حيث طالبوا الحكومة ورئيس مجلس الوزراء بضرورة تضمين جميع الملاحظات الواردة من المجلس عبر لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، وتقديم مشروع الميزانية مفصلًا لمجلس النواب لاعتماده.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة تعمل على تضمين كافة ملاحظات مجلس النواب على مشروع قانون الميزانية، وأن هذه الميزانية هي ميزانية الشعب ووفقًا لاحتياجاته، موضحًا أن تضخم الميزانية ناتج عن التغير في سعر الصرف.

وشدد على دور المؤسسات المحاسبية والرقابية في متابعة أوجه صرف الحكومة.

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