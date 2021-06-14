مصر – نشرت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، ابنة الفنان الراحل سمير غانم، صورا نادرة لوالدها، على حسابها في “إنستغرام”، مرفقة برسالة مؤثرة، عبرت فيها عن اشتياقها الشديد له.