بلينكن يبحث مع لابيد أهمية وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

بلينكن يبحث مع لابيد أهمية وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

واشنطن – أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، أهمية الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، بأن بلينكن أجرى الأحد اتصالا مع لابيد حيث هنأه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتوليه منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وبحث بلينكن ولابيد، حسب البيان، “تمسك الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وأهمية وقف الأعمال القتالية وفرص تعميق وتعزيز تطبيع العلاقات الدبلوماسية، والتهديد النابع عن إيران والألويات الإقليمية الأخرى”.

وأشار الطرفان إلى “الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”، فيما لفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه “يتطلع إلى الترحيب بنظيره الإسرائيلي في واشنطن في أقرب وقت، بينما تعمل حكومتا البلدين على بناء علاقات أكثر متانة”.

المصدر: RT

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