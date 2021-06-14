السويد – اوضح معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث قضايا السلام إنه على الرغم من خفض القوى العالمية العام لعدد الرؤوس النووية، إلا أنها نشرت عام 2020 مزيدا من قطعات هذا السلاح ضمن القوات العملياتية.

وذكر المعهد في تقرير نشره مساء الأحد أن الدول الـ9 التي تمتلك الأسلحة النووية، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، امتلكت في أوائل 2021 بشكل عام 13080 قطعة سلاح نووي، مقابل 13400 في أوائل 2020.

وأفاد التقرير مع ذلك بأن عدد قطع الأسلحة النووية المنتشرة ضمن المجموعات العملياتية ارتفعت من 3720 عام 2020 إلى 3825 في 2021.

وأضاف أن حوالي 2000 رأس نووي، يأتي جميعها تقريبا من نصيب روسيا والولايات المتحدة، كانت في حالة التأهب القتالي المرتفع.

وذكر التقرير أن روسيا والولايات المتحدة تمتلكان أكثر من 90% من الأسلحة النووية في العالم، وزاد كل منهما في العام الماضي قواتهما العملياتية بنحو 50 رأسا نوويا.

المصدر: “تاس”

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