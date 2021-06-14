ليبيا – رفض البرلمان الاتحادي الألماني “البوندستاغ” مشروع قانون قدمه حزبا اليسار والخضر بشأن فرض حظر أسلحة على تركيا لدورها التخريبي دوليًا.

تقرير إخباري نشره موقع “غريك سيتي تايمز” اليوناني تابعته وترجمته صحيفة المرصد: إن مشروع القرار الذي حمل اسم “لا أسلحة لتركيا” كان من المؤمل أن يتم تمريره في “البوندستاغ”، بهدف وضع حد لدور تركيا التخريبي في عدد من الدول وعلى رأسها ليبيا.

ووفقًا للمشروع وافقت ألمانيا على توريد غواصات ومعدات ذات صلة إلى تركيا بقيمة فاقت الـ128 مليون يورو حتى العام 2020، وكان من المحتمل استخدامها في ليبيا، فيما تم تضمين المشروع نقاطا تبين انتهاكات الأتراك لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

ترجمة المرصد – خاص

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