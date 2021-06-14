تركيا – أكد محمد يلماز، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب تعدين الذهب في تركيا، إن المنشأة التي وضع حجر أساسها مؤخراً، في ولاية أغري، شرقي تركيا، ستساهم في رفع إنتاج البلاد من المعدن الأصفر، إلى 100 طن سنوياً.

ووصف في حديثه للأناضول، استثمارات الذهب بـ “الاستراتيجية” من أجل سد العجز في التجارة الخارجية.

وأشار إلى إنتاج 42 طنا من الذهب، العام الماضي، فيما وصلت عائداتها 2.4 مليار دولار.

وأوضح أنه بالرغم من زيادة الإنتاج المحلي للذهب، إلا أن البلاد استوردت ذهباً بقيمة 25 مليار دولار، خلال عام 2020، لافتاً إلى أن ذلك ينعكس سلباً على العجز التجاري.

وشدد على ضرورة دعم منشآت استخراج وإنتاج المعدن الأصفر، لتقليل العجز التجاري، مبيناً أن منشآت هذا القطاع، تستخرج وتنتج الذهب وفق معايير دولية.

وفي سياق متصل، أفاد يلماز أن منشأة شركة “Koza Gold Corporation” لتعدين الذهب والتي وضع حجر أساسها، قبل أيام، في ولاية أغري، ستساهم في رفع إنتاج البلاد من الذهب إلى 100 طن سنوياً.

والخميس، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، اكتشاف بلاده احتياطيات من الذهب بمقدار 20 طنا وبقيمة 1.2 مليار دولار، إضافة إلى 3.5 أطنان من الفضة بقيمة 2.8 مليون دولار.

الأناضول

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