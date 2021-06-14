كولومبيا – استهلت كولومبيا مشوارها في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بالفوز بصعوبة 1-0 على الإكوادور، فجر اليوم الاثنين، وجاء الهدف بعد جملة فنية رائعة في تنفيذ ركلة حرة بالقرب من منطقة الجزاء.

وسجل إدوين كاردونا هدف المباراة الوحيد قبل الاستراحة بثلاث دقائق، حيث بدأ الجملة الفنية، وحرك لاعبان آخران الكرة، قبل أن تصل إليه ويسدد من مدى قريب داخل المرمى.

وألغي الهدف في البداية بسبب التسلل، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويقرر احتسابه.

وقال رينالدو رويدا، مدرب كولومبيا: “تدرب اللاعبون على جملة الهدف منذ فترة الاستعداد لتصفيات كأس العالم”.

وكانت الإكوادور الطرف الأفضل بوضوح في الشوط الثاني، لكنها لم تنجح في إدراك التعادل، لتتذيل المجموعة الثانية إلى جانب فنزويلا التي خسرت 3-0 أمام البرازيل، صاحبة الأرض، في افتتاح المسابقة.

وفازت الإكوادور 6-1 على كولومبيا في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي، لكن كان واضحا من البداية أنه لا مجال لتسجيل الكثير من الأهداف، مع ندرة الفرص الخطيرة من الجانبين.

ولم يكن بوسع أي منتخب اللعب بإيقاع سريع خلال مباراة عنيفة توقفت كثيرا واحتسب خلالها الحكم 33 خطأ.

وأسفرت النتيجة عن خسارة الإكوادور للمباراة الثالثة على التوالي، بينما لم تخسر كولومبيا في ثلاث مباريات منذ تعيين رويدا.

وسيلعب المنتخبان مع فنزويلا في المباراة المقبلة، حيث ستخوض كولومبيا المواجهة يوم 17 يونيو، بينما تلعب الإكوادور بعدها بثلاثة أيام، ضمن منافسات المجموعة الثانية المكونة من خمسة منتخبات.

المصدر:”رويترز”

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