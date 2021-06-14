ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم أنه من المرجح عدم إقرار الميزانية خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، إلا في حالة الوصول إلى مقترح توافقي يعمل عليه الجميع.
دغيم وفي تصريح لشبكة “الرائد الإخبارية” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد، لفت إلى أنه من مؤيدي اعتماد الميزانية دون تخفيض، لأنها أقل ميزانية في تاريخ ليبيا، إذا تم قياسها بسعر الصرف الجديد.
ووصف التخفيض المقترح في الميزانية من المعارضين بأنه ”كيدي” وسيؤدي لانهيار قطاع الخدمات الأساسية في ليبيا، وأن الغرض منه سياسي انتخابي ليس إلا.
دغيم رأى أن ملف المناصب السيادية دخل نفقًا مظلمًا، معربًا عن خشيته من أن يؤدي هذا الأمر إلى انهيار كل التسوية السياسية في ليبيا والعودة إلى مربع الانقسام أكثر خطورة من المرة السابقة.