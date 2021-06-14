ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم أنه من المرجح عدم إقرار ‏الميزانية خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، إلا في حالة الوصول إلى ‏مقترح توافقي يعمل عليه الجميع.‏

دغيم وفي تصريح لشبكة “الرائد الإخبارية” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد، لفت إلى أنه ‏من مؤيدي اعتماد الميزانية دون تخفيض، لأنها أقل ميزانية في ‏تاريخ ليبيا، إذا تم قياسها بسعر الصرف الجديد.‏

ووصف التخفيض المقترح في الميزانية من المعارضين بأنه ‏‏”كيدي” وسيؤدي لانهيار قطاع الخدمات الأساسية في ليبيا، وأن ‏الغرض منه سياسي انتخابي ليس إلا. ‏

دغيم رأى أن ملف المناصب السيادية دخل نفقًا مظلمًا، معربًا عن خشيته من أن يؤدي هذا الأمر إلى انهيار كل التسوية ‏السياسية في ليبيا والعودة إلى مربع الانقسام أكثر خطورة من المرة ‏السابقة.

Share and Enjoy ! 0 Shares