ليبيا – أكد تقرير ميداني نشرته صحيفة “ديلي ستار” البنغالية تمكن خفر السواحل الليبيين من إنقاذ 164 بنغاليًا من المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن الناطق باسم القوات البحرية في طرابلس مسعود إبراهيم تأكيده نقل هؤلاء بعد إنقاذهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، فيما تم تسليمهم في وقت لاحق إلى سلطات مكافحة الهجرة غير الشرعية التي سلمتها بدورهم لمعسكر إيواء.

بدورها أشارت سفارة بنغلاديش في ليبيا إلى علمها بالأمر من دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

ترجمة المرصد – خاص

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