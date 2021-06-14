هولندا – حقق المنتخب الهولندي فوزا صعبا على نظيره الأوكراني بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب يوهان كرويف أرينا، أمس الأحد، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لأمم أوروبا.

وجاءت جميع أهداف المباراة الخمسة في الشوط الثاني.

وحسب شبكة “أوبتا” العالمية لإحصاءات كرة القدم، فإنه لأول مرة في تاريخ البطولة الأوروبية، يتم تسجيل 5 أهداف في الشوط الثاني خلال مباراة انتهى الشوط الأول فيها بالتعادل السلبي.

ووقع على ثلاثية منتخب “الطواحين” كل من جيورجينهو فاينالدوم، وفوتر فيغورست، ودينزل دومفريس، في الدقائق 52 و58 و85 على الترتيب، فيما حملت ثنائية المنتخب الأوكراني توقيع أندريه يارمولينكو، ورومان ياريمتشوك، في الدقيقتين 75 و79على التوالي.

ويحتل منتخب هولندا المركز الثاني في قائمة المجموعة الثالثة، لنهائيات “يورو 2020″، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا، برصيد 3 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن منتخب النمسا الذي تغلب بدوره على نظيره منتخب مقدونيا الشمالية 3-1.

المصدر: RT

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