ليبيا – أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل اليوم الإثنين عددًا من المواضيع، بينها أفغانستان وسوريا وليبيا والوضع في شرق المتوسط، والصين وروسيا.

سوليفان وفي موجز صحفي وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: إن بايدن سيبحث مع أردوغان الوضع في أفغانستان، وخاصة كيفية ضمان أن تبقى سفارتنا هناك وأن تعمل في أمان.

وأضاف: “سيبحثان الصين وروسيا، فهناك خلافات بين روسيا وتركيا في بعض النقاط”.

هذا ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي يوم الإثنين في اجتماع لرؤساء دول وحكومات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).