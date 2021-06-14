هولندا – بدأ المنتخب الهولندي غمار نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بفوز صعب على نظيره الأوكراني (3-2) في اللقاء الذي جمعهما امس في العاصمة أمستردام.

ووقع ثلاثية منتخب “الطواحين” كل من اللاعبين، جيورجينهو فاينالدوم، وفوتر فيغورست، ودينزل دومفريس، في الدقائق (52، 58، و85) على الترتيب.

بينما حملت ثنائية المنتخب الأوكراني توقيع كل من، أندريه يارمولينكو، ورومان ياريمتشوك، في الدقيقتين (75 و79) من عمر المباراة التي جرت على ملعب “يوهان كرويف أرينا”، في العاصمة أمستردام.

ويحتل منتخب هولندا المركز الثاني في قائمة المجموعة الثالثة، لنهائيات “يورو 2020″، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا “كوفيد-19″، برصيد 3 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن منتخب النمسا الذي تغلب بدوره على نظيره المقدوني الشمالي (3-1) في اللقاء الذي جمعهما، في وقت سابق من يوم الأحد أيضا، على ملعب “أرينا ناسيونالا” في العاصمة الرومانية بوخاريست.

المصدر: RT

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