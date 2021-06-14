ليبيا – عقد وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة اجتماعًا أمس الأحد بمقر الوزارة، ضمَّ إدارة التعاون الدولي برئاسة الوزراء، وإدارة التعاون الدولي بالوزارة، ومندوبي اللجنة عن الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ومصرفي ليبيا المركزي والليبي الخارجي.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد الملفات والقضايا المستهدفة باجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية في دورتها الحادية عشرة، المزمع انعقادها خلال الفترة القادمة.

واستعرض الحضور الإتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين في كافة القطاعات وإمكانية تقييمها وتطويرها، وبحث أوجه القصور في تنفيذها خاصة الملزم منها.

كما ناقش الاجتماع عدد من القضايا والملفات العالقة بين الدولتين في مجالات عدة وسُبل معالجتها.

بدوره، أكد وكيل الوزارة للشؤون التجارية أن وزير الاقتصاد والتجارة يُولي اهتمامًا كبيرًا بالاتفاقيات التي تمس المواطن بصورة مباشرة، المتعلقة “بالإقامة والعمل والتنقل و التملك”، ومعروفة باتفاقية الحريات الأربع واتفاقية نقل البضائع والركاب.

بوشيحة شدد على ضرورة إنجاز التوصيات من قبل المندوبين باللجنة عن كافة المؤسسات الحكومية، حتى يتم إحالتها الى مجلس الوزراء.