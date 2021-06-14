ليبيا – استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي أمس الأحد سفيرة مملكة السويد المعتمدة لدى ليبيا.

السفيرة السويدية عبرت بحسب المكتب الإعلامي للوزارة عن سعادتها بوجودها في ليبيا التي تربطها بمملكة السويد علاقات وثيقة ترجع إلى عقود طويلة، مؤكدة أن بلادها بوصفها عضوًا في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي تعمل مع شركائها الأوربيين لدعم الاستقرار في ليبيا.

من جهتها، رحبت الوزيرة بالسفيرة، مشيرةً إلى التزام وزارة العدل بتعزيز حقوق الإنسان والخطوات التي اتخذتها الوزارة لتحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

ولفتت إلى أن القانون الليبي لديه معاملة خاصة للأحداث الجانحين، حيث يمثلون أمام محاكم خاصة ويقضون عقوبتهم في مؤسسات خاصة، مثنيةً على موقف المملكة الداعم لحقوق الإنسان، ولاسيما حقوق المرأة والطفل.

وعبرت عن استعداد الوزارة للتعاون مع المملكة للاستفادة من تجربة السويد في تحسين وتطوير مؤسسات الإصلاح و التأهيل وإدماج النزلاء واعادة تأهيلهم.

وناقش الطرفان مسألة الهجرة غير الشرعية حيث أشارت الوزيرة إلى أن هناك خطة للتعامل معها تشمل كل الوزارات ذات العلاقة.