ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني أمس الأحد بكل من مدير أمن الجفرة العميد علي التريكي، ومدير أمن سبها عميد السنوسي صالح، ومدير أمن الشاطئ عميد صلاح الدين السنوسي.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة استعراض الأوضاع الأمنية بمناطق الجنوب.

وناقش المجتمعون التعاون والتنسيق بين هذه المديريات، مع إدارة الدوريات الصحراوية والأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بالمنطقة الجنوبية، من أجل إنجاح سير العمل وفرض الأمن وبسطه بكامل الجنوب الليبي، بالإضافة إلى عدة مواضيع أمنية أخرى تهم المناطق الجنوبية.

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