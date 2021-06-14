ليبيا – خلص اجتماع وزير الصحة علي الزناتي مع أعيان ومسؤولي الصحة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في بلدية ربيانة إلى تنفيذ جملة من الإجراءات العاجلة للنهوض بالخدمات الصحية في البلدية.

وتشمل الإجراءات وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للوزارة التعاقد مع عناصر طبية وطبية مساعدة لتشغيل أقسام مستشفى ربيانة القروي، وتزويد المستشفى باحتياجاته من الإمدادات الطبية، إلى جانب تكليف لجنة فنية وأخرى إدارية لإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن واقع الخدمات الطبية بالبلدية.

هذا وتبعد ربيانة ذات الطبيعة الصحراوية مسافة 150 كم عن مدينة الكفرة، وتتميز الطريق الممتدة بينها وبين الكفرة، بأنها كثبان رملية لا تجتازها إلا السيارات العابرة للصحراء.

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