مصر – أظهر استطلاع للرأي أجرته “رويترز” أن البنك المركزي المصري سيبقي على الأرجح على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه امس.

ويعتقد جميع المحللين الذين شملهم الاستطلاع، وعددهم 18 أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

وسعر الإقراض عند 9.25 بالمئة والإيداع عند 8.25% منذ نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى لهما منذ يوليو 2014.

وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من سبتمبر ونوفمبر بعد أن قلصها بمقدار 300 نقطة في مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

يقول بعض المحللين إن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، وهي من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، تمنح البنك المركزي مجالا لخفض سعر الفائدة من أجل تعزيز النمو.

وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 4.8% في مايو، وهو أعلى مستوى له هذا العام، لكن الرقم يظل أقل من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة الذي حدده البنك المركزي في ديسمبر كانون الأول.

وتوقع مشروع موازنة تم إرساله إلى البرلمان في أبريل تضخما بنسبة سبعة بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو، كما توقع بأن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 5.4% من المعدل المتوقع للعام الحالي وهو 2.8%.

المصدر: “رويترز”

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