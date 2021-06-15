ليبيا – قام وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج اقعيم أمس الإثنين بزيارة تفقدية لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وكان في استقبالهما رئيس المصلحة العميد جمعة غريبة وعدد من الضباط ومنتسبي المصلحة.

الوكيلان عقدا اجتماعًا برئيس المصلحة بحسب ما ذكر مكتب إعلام وزارة الداخلية، نوقش خلاله سير العمل بالمصلحة، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تعترض سير عملها، كما تم التطرق للسبل والآليات الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تواجه المصلحة، وطرح الحلول المناسبة لها بما يسهم في إنجاح العمل وضمان تقديم المصلحة لكافة الخدمات المتخصصة بها للسادة المواطنين.

وخلال الاجتماع استمع الوكيلان لشروح وافية من قبل رئيس المصلحة حول الأعمال التي تؤديها مصلحة الجوازات والجهود التي يبذلها اعضاءها في تقديم الخدمات للمواطنين.

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