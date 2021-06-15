بروكسل – قرر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الثلاثاء، تعليق الرسوم الجمركية العقابية المتبادلة، المتصلة بالنزاع بين شركتي الطيران إيرباص وبوينغ لمدة 5 سنوات أخرى، وفق إعلام أوروبي.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء لقاء يجمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما نقل موقع “يورونيوز” عن مصادر لم يسمها.

وأوضحت المصادر أن بايدن يسعى لتهدئة التوترات التجارية مع الحلفاء الأوروبيين قبل اجتماعه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في جنيف.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في وقت لاحق الثلاثاء، عن تمديد تعليق الرسوم الجمركية المقررة في أوائل مارس/ آذار الماضي، لحل نزاع مستمر منذ 17 عاما بشأن الإعانات غير القانونية الممنوحة لمجموعتي إيرباص وبوينغ، وفق المصدر ذاته.

وفي السياق، التقى بايدن، الثلاثاء، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، في محاولة من إدارته لإعادة كسب الدعم الأوروبي من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها روسيا والصين.

الأناضول

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